Ще дві «сушки» рашистів збила ППО над Черніговом

Ще дві “сушки” рашистів збило ППО над Черніговом

https://racurs.ua/ua/n168475-sche-dvi-sushky-rashystiv-zbyla-ppo-nad-chernigovom.html

Ракурс

Су-34 військових злочинців фашистської росії, який здійснював бомбардування Чернігова, збили сьогодні поблизу міста. Це вже другий винищувач окупантів, який вдалося відправити у пекло впродовж доби.

Хорошу звістку повідомило 16 березня Оперативне командування «Північ» у Фейсбук.

Оборонці Чернігова збили ще один Су-34! Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак! Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО влучно згорнули його «роботу». Пілоти десантувались, тривають пошуки, — йдеться у повідомленні.

Раніше вночі воїни першої окремої танкової Сіверської бригади ліквідували перший кремлівський бомбардувальник.

«Пташка» впала. Ми тримаємо небо!, — йдеться у повідомленні захисників України.



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Нагадаємо, українські військові успішно відбили атаку фашистів рф, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новосіловки.