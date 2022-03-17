В Україні не залишилось місць, де відсутня явна воєнна загроза. Фото:

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В Україні зараз не залишилося місць без явної воєнної загрози.

Зараз вже складно назвати області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходилися диверсанти ворога. На жаль, це явище вже стало для українців звичним. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомила прес-служба Кабміну.

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У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди, — констатував міністр.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що щоранку о 9.00 буде проходити загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні проти фашистської росії.