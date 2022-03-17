Наслідки обстрілів у Рубіжному. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168505-rashysty-cilu-nich-obstriluvaly-rubijne-zagorilysya-desyatky-budynkiv.html

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Нацисти росії продовжують випалювати мирні українські міста та села.

Окупанти вогнем накрили місто Рубіжне в Луганській області. Обстріли тривали ціну ніч, внаслідок якого пошкоджені щонайменше 27 будинків. Подекуди вигоріли цілі вулиці. Щонайменше п’ять пожеж виникли внаслідок обстрілів у Попасній, одна — в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточняється. Про це 17 лютого повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора — у напрямку з Маріуполя. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, не дають людям убезпечити себе, — зазначив Гайдай.

Очільник області додав, що влада намагається евакуювати якомога більше жителів регіону, а ЗСУ роблять все можливе аби втримати оборону.

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Нагадаємо, 16 березня що у Маріуполі російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей. Літак фашистів скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців.