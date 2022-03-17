Китай ніколи не буде нападати на Україну. Фото: telegraf.com.ua

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Китайська Народна Республіка ніколи не нападатиме на Україну.

Пекін допомагатиме Україні, зокрема в економічному плані. КНР лише за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад 3 трлн дол. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким, передає «Українська правда».

Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу, — зазначив він.

Посол наголосив, що «Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані». Також Пекін поважатиме вибір українців, бо це суверенне право кожного народу.

Також повідомлялося, що КНР скерував Україні кілька партій гуманітарної допомоги.

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Нагадаємо, видання NYT із посиланням на американських посадовців повідомило, що рф попросила КНР надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. А 14 березня агентство Reuters повідомило, що США заявили союзникам по НАТО та кільком азіатським країнам про те, що Пекін відреагував на прохання Москви і заявив про готовність надати військову та економічну допомогу росії у її війні проти України. Повідомлялося, що Китай офіційно заперечуватиме ці наміри.

Джерело: «Українська правда»