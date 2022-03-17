Зеленський у виступі перед Бундестагом назвав пріоритети на переговорах з рф

https://racurs.ua/ua/n168518-zelenskyy-u-vystupi-pered-bundestagom-nazvav-priorytety-na-peregovorah-z-rf.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив перед депутатами Бундестагу. Він заявив, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Ви знову опинилися за стіною. Не за Берлінський муром, але в серці Європи, де свобода. Ця стіна міцніє, з кожним снарядом, що впав на нашу землю в Україні, з кожним неприйнятим вами рішенням, — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна обов’язково поповнить лави Євросоюзу. Також він нагадав німецьким депутатам, що недостатньо вчити уроки історії, їх потрібно застосовувати на практиці.

Ви сказали, що Голокост ніколи не може повторитися. Але в черговий раз у Європі робиться спроба знищити цілий народ. Чому? Чому? Чому?, — звернувся президент України до німців.

Він також нагадав, що Київ завжди говорив, що геополітичний проект кремля «Північний потік — 2» — це зброя.

Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя… Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі… Підтримайте нас. Підтримайте кожного українця. Будь ласка, допоможіть нам. Допоможіть нам зупинити цю війну, — підсумував Зеленський.

Депутати парламенту ФРН зустріли та проводили включення президента України стоячи та оплесками.

Окрім цього, Зеленський назвав пріоритетами на переговорах із росією завершення війни, гарантії безпеки Україні, відновлення територіальної цілісності.

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