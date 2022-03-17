Генштаб не виключає участі армії Білорусі у війні на боці рф

https://racurs.ua/ua/n168523-genshtab-ne-vykluchaie-uchasti-armiyi-bilorusi-u-viyni-na-boci-rf.html

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Генеральний штаб Збройних сил України не виключає участі армії Білорусі у війні проти України на боці фашистської росії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території, інфраструктури Білорусі угрупованням військ російської федерації для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у бойових діях на боці росії, — йдеться у повідомленні захисників України.

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На Поліському напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, що були втрачені внаслідок успішної контратаки ЗСУ, однак зазнав втрат і намагається здійснити перегрупування військ. Окрім цього, з метою сковування дій української армії військові злочинці рф намагаються здійснювати блокування населених пунктів на північ від Києва.

Нагадаємо, між росією та білоруссю з 18 березня будуь зняті усі обмеження на пересування — у рамках Союзної держави. Договір між про створення Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році у білорусі, які диктатор Олександр Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з росією.