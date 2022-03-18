Нова Чорнобаївка - мотопіхота ЗСУ вчетверте розбила переправу росіян

Росіяни погано вчаться на своїх поразках в Україні. Крім вже легендарних зачисток аеродрому поблизу Херсона, 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського вже учетверте розбила російську понтонну переправу на одному і тому ж місці.

На сторінці бригади у Фейсбук наші військові розповіли, що у «нас, звісно, не Чорнобаївка, але виговці у своєму районі відповідальності теж уже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці».

Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною — у кацапів, мабуть, тактика така, — написали українські військові, які обіцяють обов’язково повідомити і про «п'ятий раз».

Нагадаємо, що 16 березня в мережі з’явилися фото знищеної російської техніки в аеропорту «Херсон» в селищі Чорнобаївка поблизу Херсона. Тоді були знищені принаймні три російські гелікоптери.

14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies показали ще кілька розбитих російських військових гелікоптерів на цьому летовищі. Ще один розгром під Чорнобаївкою стався 7 березня.

.