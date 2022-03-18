США передадуть Україні 800 зенітних комплексів Stinger. Фото: noi.md

https://racurs.ua/ua/n168562-ssha-peredadut-ukrayini-800-zenitnyh-kompleksiv-stinger.html

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Українська армія отримає від союзників зенітні комплекси FIM-92 «Стінгер».

Для захисту від літаків та російських крилатих ракет Сполучені Штати Америки передадуть Україні 800 зенітних комплексів Stinger, а також боєприпаси до них. Про це 18 березня повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Як відомо, переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною голівкою самонаведення «Стінгер» розроблений американською компанією General Dynamics.

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Stinger призначений для ураження вертольотів і літаків противника на малій висоті на відстані до 4,5 км. Модифікація з новим потужнішим мікропроцесором та кращим захистом від інфрачервоної протидії вміє знешкоджувати найсучасніші літаки ворога. Цей американський ПЗРК стоїть на озброєнні у 29 країнах світу, а останні модифікації комплексу, що будуть передані Україні, вже вміють збивати безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден оголосив про нову військову допомогу Україні. Пентагон вирішив передати Україні 800 протиповітряних систем (включно з системами збільшеної дальності), 9 тис. протитанкових систем, 7 тис. одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети) та 20 млн патронів. Також ЗСУ отримають від Сполучених Штатів дрони.