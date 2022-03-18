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Ракурс
ЗСУ обстрілюють загарбників спецснарядами. Фото: Ярослав Галас

Складайте зброю — ЗСУ обстрілюють загарбників спецснарядами із закликом здатися

18 бер 2022, 12:16
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Українські військові обстрілюють російських загарбників спеціальними снарядами із пропозицією здатися.

Артилерійський дивізіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілює територію, де розміщені рашисти, спеціальними снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями здачі в полон. Про це 18 березня повідомив прес-секретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України Ярослав Галас.

Зазначається, що ці снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції російської армії. У цих листівках детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями збереження життя, гуманним ставленням. Також там повідомляється про можливість телефонного спілкування з рідними в країні-агресорі, амністії й поверненням додому після війни.

У бригаді додали, що російські військові здаються їм у полон і без листівок.

ЗСУ обстрілюють загарбників спецснарядами. Фото: Ярослав Галас

ЗСУ обстрілюють загарбників спецснарядами. Фото: Ярослав Галас



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ЗСУ обстрілюють загарбників спецснарядами. Фото: Ярослав Галас

Нагадаємо, у Чернігівській області місцеві жителі взяли в полон групу російських військових. Серед вилучених у росіян документів виявили посвідчення учасника бойових дій.

Джерело: Ракурс


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