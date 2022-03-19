Кулеба розповів, як Київ вирвав "німецькі зуби" в російських "Тигрів"

https://racurs.ua/ua/n168604-kuleba-rozpoviv-yak-kyyiv-vyrvav-nimecki-zuby-v-rosiyskyh-tygriv.html

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Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україні вдалося розвернути німецький концерн Bosch з росії за допомогою трофейної бронетехніки.

Німці припинили бізнес у рф після того, як українці довели, що рашисти ставлять їхнє обладнання на свою бронетехніку.

Як ми вирвали німецькі зуби в російських тигрів. Це історія про те, як військові, дипломати та небайдужі громадяни працюють як єдине ціле на спільний результат, — назвав свій допис у Фейсбук Кулеба.

Bosch не відразу потрапив у перелік компаній, які вирішили не заробляти криваві гроші у державі-агресорі.

Позаминулого тижня українські військові захопили на полі бою чергову колекцію російської техніки. Були серед трофеїв броньований автомобіль «Тигр» і зенітний комплекс «Панцир».

Коли військові відкрили капот «Тигра», помітили у ньому деталі німецької компанії BOSCH. В «Панцирі» німецьке обладнання також використовувалося.

Ми з фахівцями все ретельно перевірили і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу, — розповів міністр.

Ця історія шокувала німецькі медіа, а Bosch повідомила, що всі їхні контракти з рф прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою.

Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку, — констатував Кулеба.

Цей скандал в Німеччині за сприяння дипломатів і журналістів розрісся до масштабів урядового розслідування і в Bosch офіційно оголосили, що припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії. Очікується й повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

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В МЗС Україні пообіцяли й далі виявляти факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.