Ракетний удар по складу ракет на Прикарпатті - військові повідомили наслідки

https://racurs.ua/ua/n168612-raketnyy-udar-po-skladu-raket-na-prykarpatti-viyskovi-povidomyly-naslidky.html

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Внаслідок ракетного удару рф по військовому об'єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.

Речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді» розповів, що розуміє резонанс події, адже агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету.

Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає, — сказав Ігнат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські війська завдали ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів ЗСУ в селищі Делятин Івано-Франківської області. Внаслідок нальоту на арсеналі відбулася детонація снарядів.

Цю інформацію вранці 19 березня підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗС України. Командування не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом «Кинджал».

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Про застосування проти України гіперзвукових ракет комплексу «Кинджал» уранці 19 березня заявив і офіційний представник міністерства оборони рашистів Ігор Конашенков.

«Кинджал» — це авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 — МіГ-31К. За словами рашистів, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тис. км, при цьому долаючи всі системи протиповітряної та протиракетної оборон