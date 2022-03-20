Володимир Путін, фото: «Абсурдопедія»

https://racurs.ua/ua/n168631-gitlerugend-povertaietsya-putin-i-shoygu-gotuutsya-zadiyaty-u-viyni-nepovnolitnih.html

Ракурс

Неповнолітніх громадян рф можуть залучити до бойових дій.

Це передбачає наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху „Юнармія“ до проведення спеціальної операції на території України» підписаний міністром оборони рф Сергієм Шойгу. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що таку можливість керівництво кремля розглядає через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії.

В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17−18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії, — зазначається в повідомленні. — Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни.

Контроль за виконанням цього наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління збройних сил рф Геннадія Жидко.

.

«Юнармія» — російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міноборони рф. Вона Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. До «Юнармії» приймають дітей віком від восьми років.

Діяльність цієї організації може порівняти з «Гітлерюгендом» — воєнізованою молодіжною організацією, яка існувала у нацистській Німеччині. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлерюгенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах, а з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тис. неповнолітніх дівчат.