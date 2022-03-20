Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Зеленський підписав закон про продовження воєнного стануhttps://racurs.ua/ua/n168633-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, який передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Цим Законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, — зазначається в повідомленні.
Таким чином, воєнний стан триватиме ще щонайменше до 25 квітня.
Законопроект про продовження терміну дії воєнного стану Зеленський подав до Верховної Ради 14 березня, наступного дня Верховна Рада його підтримала.
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, у зв’язку з чим було запроваджено воєнний стан. Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 25-й день.