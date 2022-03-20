Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n168633-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, який передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Цим Законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, — зазначається в повідомленні.

Таким чином, воєнний стан триватиме ще щонайменше до 25 квітня.

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Законопроект про продовження терміну дії воєнного стану Зеленський подав до Верховної Ради 14 березня, наступного дня Верховна Рада його підтримала.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, у зв’язку з чим було запроваджено воєнний стан. Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 25-й день.