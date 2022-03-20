Посівна на Чернігівщині – ЗСУ знищили багато техніки та окупантів (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168639-posivna-na-chernigivschyni-zsu-znyschyly-bagato-tehniky-ta-okupantiv-foto.html

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Збройні сили України дають гідну відсіч окупантам. 20 березня наші захисники знищили колону окупантів на одному з напрямків Чернігівщини.

Техніку ворог також втратив. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. «Привітали» так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги! — йдеться в дописі.

Тим часом військовослужбовці мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи» у взаємодії з морськими піхотинцями знищили колону російських окупантів.

Серед техніки були дві бойових броньованих машини «Тигр» та вантажівка «Камаз». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Заблукалих», які рухалися Запорізькою областю, блискавично атакували та зупинили за лічені хвилини.

Один з ББМ «Тигр» захоплено в якості трофею. Тепер він послужить українцям.

Нагадаємо, за даними станом на ранок 20 березня, російські загарбники за період з початку масштабного нападу на Україну 24 лютого орієнтовно втратили вже 14,7 тис. особового складу.

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