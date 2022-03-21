Польща готова офіційно запровадити блокаду російських фур

https://racurs.ua/ua/n168678-polscha-gotova-oficiyno-zaprovadyty-blokadu-rosiyskyh-fur.html

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На польсько-білоруському кордоні активісти третю добу блокують фури, що прямують до рф. Активісти кажуть, що довжина черги з вантажівок становить приблизно 50 км.

Влада Польщі готова заблокувати проїзд російських вантажівок територією країни до Білорусі, однак, за її словами, це виняткова компетенція ЄС, яку треба обговорити на засіданні Європейської ради.

Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон. Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо.

У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність.

Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора. Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем'єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з росією.

Через блокаду черга авто біля Кукуриків розтягнулася на 45 км. Водії не поспішають переспрямовувати вантажівки через Литву, розраховуючи на зняття блокади. Активісти звернулися до поляків з проханням про підкріплення.

Ми готові припинити різні види постачань, але це виняткова компетенція Європейського Союзу, — наголосив речник польського уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на запитання про вантажівки, що їдуть через Польщу до Білорусі

У четвер і п’ятницю в Брюсселі відбудеться саміт ЄС. За словами речника уряду, без Брюсселя не було б сенсу приймати таке рішення, оскільки фури «тоді поїдуть до Литви, Латвії».

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З українською владою, з прем'єр-міністром України, з яким ми щоденно контактуємо, ми отримуємо від української розвідки всю інформацію про потенційні транспортні засоби, які можуть бути небезпечними, а потім наші служби ці транспорти просто ще більш детально перевіряють, блокують їх і не пропускають на територію Білорусі, — запевнив він.

На запитання, яких ще санкцій вимагає Польща, Мюллер назвав ембарго на російський газ, нафту та вугілля.