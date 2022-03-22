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Ракурс
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Фото: 5 канал

Арестович спрогнозував дату припинення активних бойових дій в Україні

22 бер 2022, 12:04
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Припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні.

Це дасть змогу військовослужбовцям Збройних сил України зручніше нищити армію російської федерації. Те, що відбувається упродовж останніх п’яти діб — це маленька модель того, що відбуватиметься за три тижні. Про це 22 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив в ефірі телемарафону.



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Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою… Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2−3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде, — зазначив він.

Нагадаємо, 20 березня радник офісу Зеленського Олексій Арестович зазначив, що фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, бо і російська, і українська сторони не мають сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку.

Джерело: Ракурс


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