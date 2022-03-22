П’ять санкцій, які можуть зупинити путіна. Фото: zn.ua

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Агресію росії проти України можна зупинити низкою санкцій.

Для зупинення війни в Україні міжнародним партнерам необхідно відключити всі російські та білоруські банки від SWIFT. Це дозволить затримати транзакції, збільшуватиме витрати та зменшуватиме доходи уряду путіна. Поки зі «Свіфт» вилучені лише кілька банків. Однак у списку відсутні основні банки, які обслуговують російські нафтогазові операції — «Сбербанк» чи «Газпромбанк». Такої думки дотримуються аналітики Київської школи економіки.

Також серйозно вдарить по військовій машині путіна заборона на експорт до росії критично важливої продукції, яка підтримує ОПК рф. Необхідно припинити прямий технологічний експорт іноземної продукції: напівпровідників, комп’ютерів, лазерів і телекомунікаційного обладнання. Це матиме вирішальне значення для згортання російських галузей, зокрема, оборонної, аерокосмічної та судноплавної.

Крім того, зупинити війну допоможе й ембарго на експорт енергії повного спектру. Щодня тільки через протоку Босфор рф транспортує близько 600 тис. т. Це близько 68 млн дол., що еквівалентно вартості 60 російських крилатих ракет «Калібр», які знищують українські міста.

Країни повинні заборонити вхід до портів усім суднам, які належать рф, керуються, контролюються, зафрахтовані нею, зареєстровані в росії чи йдуть під російським прапором.

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Допоможуть закінчити війну й персональні санкції проти осіб, повʼязаних з путіним. Націлювання на конкретних представників найближчого кола путіна, безпекового істеблішменту та олігархів обмежить їхню здатність пожинати переваги самозбагачення, які надає режим путіна. Повні санкції проти всіх приближених глави рф не залишать сумнівів у тому, що диктатор тепер є прямою загрозою їхнім власним інтересам.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає санкції ЄС проти росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.