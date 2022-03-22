Небажання Угорщини вводити санкції проти рф прокоментували в МЗС

https://racurs.ua/ua/n168704-nebajannya-ugorschyny-vvodyty-sankciyi-proty-rf-prokomentuvaly-v-mzs.html

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Позицію Угорщини, яка не підтримує запровадження санкцій проти Росії, прокоментував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Не провокувати Росію — це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії. Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі, — написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Україна наразі фактично захищає східний рубіж НАТО, наголосив він. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном.

Ніколенко нагадав чиновникам Угорщини їхні ж слова про захист прав закордонних угорців. Нещодавно з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

Речник відомства наголосив, що Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців.

Українське МЗС закликало Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям із метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні.

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Час бути чесними із самими собою. Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні. Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історія, зокрема і самої Угорщини, — наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.