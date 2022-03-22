На росії нема охочих воювати, мобілізують боржників та злочинців

https://racurs.ua/ua/n168711-na-rosiyi-nema-ohochyh-vouvaty-mobilizuut-borjnykiv-ta-zlochynciv.html

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Росія має величезні втрати в Україні. Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву, окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації».

Резервісти не бажають повертатися до лав армії та масово відмовляються від підписання контрактів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Прокуратура рф цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей.

При цьому кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

Зазначається, що боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією рф.

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Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки татарстан, в п’ятигорську, ростові-на-дону та північному кавказі.

Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні