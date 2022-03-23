Війна в Україні змінює світовий лад не за планом путіна — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n168727-viyna-v-ukrayini-zminuie-svitovyy-lad-ne-za-planom-putina-bloomberg.html

Ракурс

Війна в Україні змінює світовий лад, проте не так, як цього прагнув військовий злочинець фашистської росії володимир путін. Про це пише впливове американське бізнес-видання Bloomberg.

Через два дні після початку повномасштабного нападу на Україну державні пропагандистські інформагентства кремля оприлюднили статтю про неминучу перемогу рф і «нову еру» без домінування Заходу, оскільки зв’язок між США і Європою буде розірвано.

У статті йшлося, що рішення путіна почати війну проти України змінює світовий порядок. Однак, зовсім не так, як планував президент країни-агресора. Замість погіршення відносин зі США, європейські союзники НАТО, навпаки, стали більш консолідованими з Вашингтоном. Замість скорочення Північноатлантичного альянсу до розмірів 1997 року, на вимогу путіна, оборонний блок нарощує сили на своїх фронтах.

Не важливо, чим закінчиться ця війна, як би цинічно це не звучало зараз, але історики скажуть, що путінська атака проти України дала Європі час для відновлення, підготовки до боротьби з росією, а потім і з Китаєм. Україна платить високу ціну, щоб виграти нам час, — сказав екс-начальник Командування об'єднаних сил Великої Британії генерал Річард Барронс.

Наприклад, Німеччина вирішила витратити додаткові 100 млрд євро на оборону. Інші країни теж підвищують свої оборонні бюджети, зокрема країни Балтії та Польща. Вони також просять НАТО про постійні бази й системи ППО дальньої дії.

Це перегони, в яких росіяни змусили нас бігти. Але водночас це змагання, в яких жодна сторона не може точно перемогти чи програти. Ще багато карт не розіграно на боці НАТО, щоб можна було зрозуміти наслідки, — сказав старший науковий співробітник RAND Девід Шлапак.

За словами екс-помічника начальника Об'єднаних штабів армії США Майкла Мазарра, війна рф проти НАТО тепер менш ймовірна, ніж вона була до 24 лютого. Через три-п'ять років генерали путіна засвоять уроки, перегрупуються й переозброяться, проте вони це робитимуть в умовах санкцій.

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