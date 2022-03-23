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Рф обіцяє білорусам до 1,5 тис. доларів за участь у війні — розвідка

Рф обіцяє білорусам до 1,5 тис. доларів за участь у війні — розвідка

23 бер 2022, 11:38
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Війна фашистської росії проти України триває. Кремль намагається залучити до здійснення військових злочинів на території нашої країни громадян сусідньої білорусі. За даними української розвідки, як «винагороду» білорусам пропонують 1−1,5 тис. дол. на місяць та пільгове навчання у російських вишах.

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії армії білорусі та Гомельській прикордонній групі.



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Попри це серед білоруських військових дуже низький рівень мотивації. Тих же, хто дав згоду на участь у війні, виключають зі списків особового складу їхніх підрозділів для продовження служби не в лавах збройних сил білорусі. Серед вищого воєнно-політичного керівництва білорусі точаться суперечки. Нелояльних до рф перевіряють і замінюють.

Джерело: Ракурс


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