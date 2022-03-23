Виїзд росіян з Криму планує заблокувати путін

https://racurs.ua/ua/n168742-vyyizd-rosiyan-z-krymu-planuie-zablokuvaty-putin.html

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Володимир путін, військовий злочинець рф, готується заблокувати виїзд громадян рф з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таким чином фашистська влада кремля намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян рф, які незаконно переселилися на український півострів після лютого 2014 року. Рашисти прагнуть зупинити потік втікачів з Криму. Тобто фактично путін утримує в заручниках 600 тис. власних громадян.

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Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по кримському мосту в бік рф. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з росією, — йдеться у повідомленні.

Формальна причина таких дій — боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».