Потоплений у Бердянську корабель рф міг перевозити до 20 танків і 400 бійців

Десантний корабель «Орськ». Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Великий десантний корабель «Орськ», який українські військові знищили в порту окупованого Бердянська, міг перевозити велику кількість техніки та живої сили противника.

«Орськ» може перевозити до двох десятків танків, 45 бронетранспортерів та 400 десантників. Про це 24 березня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі інформаційного національного телемарафону.

Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими, — наголосила вона.



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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пише, що за інформацією активістів InformNapalm, у січні 2020 року вони вивчили профілі російських військових у соціальних мережах, де виявили одного з моряків «Орська», якого нагородили медаллю «За повернення Криму». Також встановлено, що такою відзнакою кремль нагородив командира корабля Сергія Скворцова.

Нагадаємо, 24 березня у порту Бердянська українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ». Також внаслідок успішних дій сил оборони виникла пожежа на великому десантному кораблі «Саратов». Пошкоджень зазнали великі десантні кораблі «Куніков» та «Новочеркаськ». Всі вони рятуються втечею.