Військовий експерт пояснив, чому вступ білорусів у війну не змінить ситуацію

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Місяць тому, 24 березня, Росія вдерлася до України.

Маріуполь, Харків, Миколаїв та інші міста сильно зруйновані, понад 3,5 млн. українців залишили свої будинки, рятуючись від обстрілів. За даними ООН, загинуло понад тисячу мирних жителів. Переговори української та російської делегацій поки що ні до чого не привели.

Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team (СІТ), проаналізував для «Настоящего времени» цей місяць війни. За його словами, план Кремля щодо захоплення України було розраховано на тиждень, війська виявилися непідготовленими і війна затягується.

Засновник CIT пояснив, чому участь білоруської армії у російському вторгненні в Україну ніяк не змінить ситуацію.

Нагадаємо, що білоруські десантники були біля українського кордону, згодом їх відкликали. Але в СБУ вважають, що 5 тис. білорусів все ж готові вдертися в Україну для участі у війні.

На думку Левієва, жодних підготовок цього в СІТ не помічали. Натомість біля кордону була ротація: прибуття військ на кордон, від’їзд їх назад.

Але якогось такого приготування до майбутнього наступу, як ми бачили у січні та на початку лютого на російсько-українському кордоні, у цьому випадку ми не бачимо, — розповів засновник СІТ.

На його думку, якщо уявити, що володимир путін якимось тиском на лукашенка змусив його використати білоруські Збройні сили у цій війні, це ситуацію особливо ніяк не змінить. Білоруська армія дуже невелика, вона здебільшого складається зі строковиків, а контрактників в ній мало.

Якщо навіть зі всіх збирати батальйонні тактичні групи для подальшого кидання в бій, то білоруської армії набереться на чотири, можливо, на п’ять батальйонних тактичних груп.

При цьому тільки на київському напрямку перебувають 30 російських батальйонних тактичних груп. Тому ці п’ять груп особливо нічого не змінять, — сказав Левієв.

Він вважає, що в російській армії «багато речей не були підготовлені до тривалої війни, наприклад, у плані постачання», а війська тривалий час стояли на кордоні, їхня дата наступу весь час відкладалася і вони «просто проїли свої запаси».

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