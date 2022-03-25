“Розвідники” рф босоніж втікали по полю від ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168828-rozvidnyky-rf-bosonij-vtikaly-po-polu-vid-zsu-video.html

Ракурс

Воєнним злочинцям рф, які виконують накази фашиста володимира путіна, довелося босоніж по полю втікати від захисників України. Відповідне відео оприлюднили бійці Збройних сил України.

Ось так, вова, твої розвідники (лежать — ред.). Куди ж ти хлопців, потвора, посилаєш? Босоніж по полю, — зазначив український військовий.



.



Бійцям ЗСУ вдалося полонити трьох «розвідників» рф, четвертого ліквідували.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що українські сили продовжать спроби відтіснити фашистські війська рф по північно-західній осі від Києва до аеродрому Гостомеля. На півдні України окупанти все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси, але їхнє просування сповільнюється через проблеми з логістикою і народним спротивом.