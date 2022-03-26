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США посилюють антиросійські санкції, фото: Picpedia

США каратимуть за допомогу росії в уникненні санкцій

26 бер 2022, 17:43
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США планують карати людей і компанії, які допомагатимуть росії обходити санкції.

Про це заявив журналістам радник президента США з безпеки Джейк Салліван, повідомляє видання Financial Times.

Салліван зазначив, що Вашингтон може розширити свою мережу фінансових і грошових покарань по всьому світу, включивши «вторинні» санкції.

Зараз у нас є багато інструментів для забезпечення дотримання санкцій, і одним з таких інструментів є позначення людей або організацій в юрисдикціях третіх країн, які зазвичай не дотримуються санкцій США або роблять систематичні зусилля щодо їх ослаблення чи обходу, — зазначив він. — Ми готові ними скористатися, якщо це стане обов’язковим.



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Зазначається, що наступного тижня заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо відвідає низку європейських країн, щоб скоординувати політику стосовно подальших санкцій проти рф.

Джерело: Financial Times


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