Пожежна на нафтобазі у Львові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168906-zagarbnyky-pochynaut-znyschuvaty-naftobazy-i-prodovolchi-sklady-mvs.html

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Нафтобази та продовольчі склади в Україні піддалися ракетним ударам.

Таким чином агресор розв’язав проти України ще й економічну війну. За останні дні були завдані удари по нафтобазі в Калинівці та по продуктових складах у Сєвєродонецьку. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону.

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За словами представника МВС, українцям слід зрозуміти стратегію окупантів і це необхідно зробити за кілька найближчі дні. Денисенко наголосив, що треба максимально розосереджувати продукти харчування зі складів і розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів і мобільних баз нафтопродуктів.

Нагадаємо, 26 березня агресори російської федерації завдали ракетного удару по нафтобазі в місті Дубно Рівненської області. Також загарбники випустили ракети по нафтобазі у місті Львів. Пожежу після ракетних обстрілів нафтобази гасили всю ніч.