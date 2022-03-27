Новий рекорд зі збитих ракет встановила ППО України – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n168920-novyy-rekord-zi-zbytyh-raket-vstanovyla-ppo-ukrayiny-zmi.html

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Ракетні удари по Україні продовжує здійснювати російська армія. За добу 26 березня росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України.

Наші Збройні сили натомість поставили рекорд зі збиття російських ракет. Про це йдеться у матеріалі The Insider.

Зазначається, що 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 — з території Білорусі.

Загальна вартість цих ракет перевищує 340 млн доларів прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених росією ракет долетіли лише вісім. Інші були знищені в небі.

Росія робила обстріл і по території, яка розташована в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом президент США Джо Байден.

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Нагадаємо, 26 березня західні області України зазнали масованих ракетних обстрілів рф. Зокрема, росія випустила ракети по Рівненській, Волинській, Львівській областях.

Джерело: The Insider