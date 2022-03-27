Нові переговори з росією відбудуться в Туреччині – Арахамія

https://racurs.ua/ua/n168921-novi-peregovory-z-rosiieu-vidbudutsya-v-turechchyni-arahamiya.html

Ракурс

Наступний раунд переговорів між Україною та росією щодо припинення бойових дій відбудеться у Туреччині 28−30 березня.

Про це повідомив у Facebook голова парламентської фракції «Слуга народу», учасник української делегації на переговорах Давид Арахамія.

Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28−30 березня. Деталі згодом, — написав Арахамія.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що переговори з російською федерацією стануть результативними лише тоді, коли росія побачить, що її втрати від продовження війни більші за українські.

Водночас він зауважив, що одним із ключових елементів переговорів з рф є створення системи чітких і надійних безпекових гарантій для України.

.

Подолак вважає, що така система гарантій неможлива без участі насамперед Сполучених Штатів Америки.

За його словами, перемовинах із російською стороною є певний прогрес у робочих підгрупах, але загалом просування поки що не таке, як хотілося б українській стороні.