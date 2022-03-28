Втрати росії у війні з Україні наближаються до 17 тис. осіб. Фото:

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Збройні сили України продовжують нещадно нищити ворожі підрозділи, які росія задіяла до війни з Україною.

За неповних 32 дні війни армія російської федерація втратила велику кількість живої сили, бронетехніки, літаків, гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 17 тис. осіб,

танків — 586 од,

бойових броньованих машин — 1 тис. 694 од,

артилерійських систем — 302 од,

РСЗВ — 95 од,

засоби ППО — 54 од,

літаків — 123 од,

гелікоптерів — 127 од,

автомобільної техніки — 1 тис. 150 од,

кораблі /катери — 7 од,

цистерн з ПММ — 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66.

Спеціальна техніка — 21.

Пускові установки ОТРК — 4.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці дані уточняються, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках українська армія протягом доби відбила п’ять ворожих атак, знищила два танки, одну бойову машину піхоти та один автомобіль.