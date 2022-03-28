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Втрати росії у війні з Україні наближаються до 17 тис. осіб. Фото:

Втрати росії у війні з Україною наближаються до 17 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

28 бер 2022, 10:29
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Збройні сили України продовжують нещадно нищити ворожі підрозділи, які росія задіяла до війни з Україною.

За неповних 32 дні війни армія російської федерація втратила велику кількість живої сили, бронетехніки, літаків, гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 17 тис. осіб,
  • танків — 586 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 694 од,
  • артилерійських систем — 302 од,
  • РСЗВ — 95 од,
  • засоби ППО — 54 од,
  • літаків — 123 од,
  • гелікоптерів — 127 од,
  • автомобільної техніки — 1 тис. 150 од,
  • кораблі /катери — 7 од,
  • цистерн з ПММ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66.
  • Спеціальна техніка — 21.
  • Пускові установки ОТРК — 4.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці дані уточняються, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.



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Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках українська армія протягом доби відбила п’ять ворожих атак, знищила два танки, одну бойову машину піхоти та один автомобіль.

Джерело: Ракурс


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