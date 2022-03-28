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Втрати росії у війні з Україні наближаються до 17 тис. осіб. Фото:
Втрати росії у війні з Україною наближаються до 17 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n168935-vtraty-rosiyi-u-viyni-z-ukrayinoyu-nablyjautsya-do-17-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують нещадно нищити ворожі підрозділи, які росія задіяла до війни з Україною.
За неповних 32 дні війни армія російської федерація втратила велику кількість живої сили, бронетехніки, літаків, гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 17 тис. осіб,
- танків — 586 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 694 од,
- артилерійських систем — 302 од,
- РСЗВ — 95 од,
- засоби ППО — 54 од,
- літаків — 123 од,
- гелікоптерів — 127 од,
- автомобільної техніки — 1 тис. 150 од,
- кораблі /катери — 7 од,
- цистерн з ПММ — 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66.
- Спеціальна техніка — 21.
- Пускові установки ОТРК — 4.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці дані уточняються, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.
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Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках українська армія протягом доби відбила п’ять ворожих атак, знищила два танки, одну бойову машину піхоти та один автомобіль.