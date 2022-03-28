Позиції окупантів знищили. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168938-vid-zsu-ne-vtechesh-genshtab-pokazav-znyschennya-okupantiv-na-novomu-video.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують наводити жах на російських окупантів.

У соцмережах з’явилося відео професійної роботи українських військових, які змогли знищити ворожу бронетехніку, яка рухалася на швидкості однієї з доріг. Карами поділився Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Тим часом Командування Сил спеціальних операцій ЗС України на своїй сторінці у Facebook показало фото знищеної техніки ворога. Зазначається, що оператори ССО у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали задачу, результатом якої стало знищення російської техніки. Частина піхоти, яка після удару ще мала спроможність пересуватися, розбіглася.

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Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку росії, бо зійшли з конвеєру в 2021 році і мають незначний пробіг.