Нові трофеї отримали ЗСУ на Чернігівщині (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168917-novi-trofeyi-otrymaly-zsu-na-chernigivschyni-foto.html

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У Чернігівській області українські захисники поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими машинами окупанта.

Також українські військові знищили чергову колону ворога. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021 році і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України, — зазначили в повідомленні.

Окрім отримання трофейних «Торнадо» сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони окупантів. Так, було ліквідовано два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

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