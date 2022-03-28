Поточні збитки України від війни з рф підрахували в Кабміні. Фото:

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Збитки України через війну з путінською російською федерацією вже склали 564,9 млрд дол.

Саме такою є сума одноразових втрат, яких зазнала Україна з 24 лютого. Зараз втрати інфраструктури складають 119 млрд дол., ВВП — 112 млрд дол. Втрати цивільного населення склали 90,5 млрд дол. — це 10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб. Про це 28 березня повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

Зазначається, що підприємства й організації зазнали втрат на 80 млрд дол., втрати бюджету склали 48 млрд дол., а втрати прямих інвестицій в українську економіку — 54 млрд дол.

За словами Свириденко, кожного дня цифри змінюються й зростають. Міністр переконує, що Україна домагатиметься стягнення з агресора компенсаційних виплат.

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Міністр додала, що збитки підраховуються завдяки двом методам. Перший передбачає оцінку втрат від безпосередніх руйнувань, а другий — розрахунок втрат від загального впливу бойових дій (усі наслідки, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо).

Нагадаємо, кожен українець, чий будинок був зруйнований в результаті російської військової агресії проти України і бойових дій, зможе через «Дію» надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень. Це дозволить уряду підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.