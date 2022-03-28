Короткострокові контракти з армією рф насаджують кримчанам — Чубаров

https://racurs.ua/ua/n168970-korotkostrokovi-kontrakty-z-armiieu-rf-nasadjuut-krymchanam-chubarov-foto.html

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Міністерство оборони фашистської росії в окупованому Криму масово запрошує місцевих мешканців укладати короткострокові контракти з армією воєнних злочинців рф. Про це у Фейсбук сьогодні повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні оголошення, що закликають укласти контракт із міністерством оборони рф, — написав Чубаров.

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З його слів, незважаючи на обіцянки, зазначені у тексті оголошення, охочих стати «гарматним м’ясом» воєнного злочинця рф володимира путіна практично немає.

Чубаров не виключає, що фашистське оборонне відомство на початку квітня 2022 року оголосить загальну мобілізацію на окупованих територіях України.