Міноборони Білорусі анонсувало "спільне штабне тренування"

https://racurs.ua/ua/n169011-minoborony-bilorusi-anonsuvalo-spilne-shtabne-trenuvannya.html

Ракурс

Міністерство оборони білорусі анонсувало з 29 по 30 березня «спільне штабне тренування». У соцмережах цього відомства повідомляється, що «на навчаннях планують підвищити практичні навички посадовців в ухваленні рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил і засобів», а також «підтримати злагодженість у роботі підрозділів технічного забезпечення Міноборони та Збройних сил білорусі».

Де відбуватимуться навчання — невідомо.

Утім, у Фейсбук Міноборони повідомляється, що 29 березня у 103-й Вітебській окремій гвардійській повітряно-десантній бригаді розпочалося тактичне вчення з особовим складом артилерійських підрозділів.

А на полігоні «Гозький» (кордон з Литвою) розпочалося батальйонне тактичне вчення з бойовою стріляниною з окремим гвардійським танковим батальйоном 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади Західного оперативного командування.

Нагадаємо, що білорусь — союзник рашистів по ОДКБ — наразі не надала своїх військ для вторгнення в Україну. Утім, її територія використовується військами путіна для переміщення через держкордон України, запуску ракет і переправлення убитих та поранених рашистів.

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Самопроголошений президент лукашенко декілька разів коментував війну в Україні, утім, він наразі не переконав своїх військових у необхідності участі Збройних сил своєї країни у прямій агресії проти України.

Путін вдарив по Україні після масштабних спільних навчань у білорусі, на які росія привезла війська навіть з найбільш віддалених регіонів рф.