The New York Times опублікувала фото Абрамовича на переговорах у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n169012-the-new-york-times-opublikuvala-foto-abramovycha-na-peregovorah-u-stambuli.html

Ракурс

Американська газета The New York Times опублікувала світлину російського олігарха Романа Абрамовича, який був присутній на сьогоднішніх перемовинах України та росії в Туреччині.

Раніше ЗМІ повідомили, що Абрамович бере участь в перемовинах України та росії як нейтральний переговорник.

За словами джерела «Української правди», його головна задача «передавати їхньому начальнику зрозумілою і людською мовою нашу позицію».

Уранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир’я. Перед початком переговорів Абрамович переговорив із Ердоганом та членами делегацій.

Журналісти Bellingcat повідомляють, що три члени делегації, які брали участь у переговорах між Україною та росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із них нібито став російський мільярдер Роман Абрамович.

За даними Bellingcat, йдеться про переговори, що проходили в ніч із 3 на 4 березня. Розслідувачі стверджують, що можуть підтвердити цю інформацію.

Абрамович та ще один російський підприємець брали участь у переговорах разом з українським нардепом Рустемом Умеровим. 3 березня вони закінчились о 22.00.

Пізніше тієї ж ночі троє членів переговорної групи повернулися у квартиру в Києві і відчули перші симптоми, серед яких — запалення очей і шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку.

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За інформацією Bellingcat, наступного дня група переговорників виїхала з Києва до Львова, звідти — до Польщі, а потім Стамбула для продовження неформальних переговорів з росіянами.

Розслідувачі Bellingcat попросили допомогти з проведенням експертизи фахівцями з хімічної зброї. Експерти дійшли висновку, що симптоми, найімовірніше, є наслідком отруєння невстановленою хімічною зброєю. Інша гіпотеза — наслідки мікрохвильового випромінювання. Симптоми нібито поступово зникали протягом наступного тижня.