Фашисти рф мінують центр Лисичанська. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n169124-fashysty-rf-minuut-centr-lysychanska-foto.html

Ракурс

Окупанти з російської федерації мінують центральну частину міста Лисичанськ у Луганській області.

Ворожі боєприпаси виявили у центральній частині міста. У п’ятницю, 1 квітня, патрульні знайшли на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни. Ймовірно, ці міни були встановлені російськими диверсантами. Про це повідомила патрульна поліція Луганщини.

Місцевих жителів просять бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

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Нагадаємо, в «Асоціації саперів України» повідомили про застосування російськими загарбниками протипіхотних мін ПОМ-3 «Медальйон» при дистанційному мінуванні території України. Випадки використання мін із сейсмічним датчиком мети зафіксовані у Харківській області.