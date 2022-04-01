Рада схвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Ярослав Железняк із фракції «Голос» у своїх соцмережах розповів, що за прийняття в цілому законопроекту № 7169 «Про внесення змін до Закону України „Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів“ щодо уточнення окремих положень» проголосували 305 нардепів.

Цей нормативний акт змінив раніше ухвалений закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів» і розширив його дію на інші категорії осіб, наприклад:

фізичних осіб — громадян рф;

осіб, які не є громадянами російської федерації, але мають тісний зв’язок з агресором (мають місце проживання або займаються основною діяльністю);

юридичних осіб (їхні філії, представництва), що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є рф;

юросіб в Україні, у яких рф володіє прямо чи опосередковано часткою в капіталі чи є засновником/бенефіціаром.

Крім того, під дію закону можуть потрапити фізичні чи юридичні особи незалежно від громадянства та місця проживання, які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії рф проти України, підтримують встановлення та утвердження окупації частини території України.

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Ця норма стосуватиметься й осіб, які не зупинили чи не припинили свою економічну (зокрема господарську) діяльність на території рф в період дії воєнного стану в Україні.

Усе націоналізоване майно не просто спрямують на користь держави Україна, а зарахують «в рахунок майбутньої репарації на користь України, яка зазнала агресії з боку російської федерації".