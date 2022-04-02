Вибухами та стріляниною в Енергодарі рашисти розігнали мітинг. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n169164-rashysty-obstrilyaly-z-minometiv-mityng-v-energodari-video.html

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Вибухи прогриміли в Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція.

У суботу, 2 квітня, мешканці міста зібралися в центрі Енергодара на мирний мітинг на підтримку України. Містяни співали гімн і розмовляли між собою. Окупанти спершу спостерігали за всім, але згодом відкрили вогонь із мінометів та автоматів. Про це повідомляє Telegram-канал «Енергоатом».

На відео, яке оприлюднили в мережі видно, що люди почали тікати в різні сторони. Також на площі спрацювали сирени автівок. Попередньо відомо, що кілька містян потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками.

Як відомо, Запорізька АЕС та місто Енергодар з 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом».

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Нагадаємо, мирний мітинг у Херсоні так налякав озброєних до зубів військових російської федерації, що вони застосували проти беззбройних людей сльозогінний газ.