Окупанти в Білорусі відкрили базар для торгівлі награбованим. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n169166-rashysty-v-bilorusi-vidkryly-bazar-dlya-torgivli-nagrabovanym-z-ukrayiny-video.html

Ракурс

Награбоване в Україні майно російські окупанти продають на спеціально відкритому базарі в Білорусі.

В місті Наровля рашисти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване майно. Мародери виставили на продаж пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Це все загарбники награбували під час вторгнення в Україну. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерство оборони України.

Також російські фашисти намагаються обміняти викрадені долари та євро, але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Агресори відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Розвідка встановила, що окупанти організували централізоване постачання нових партій награбованих речей на свій базар. Зокрема, з міста Буринь Конотопського району в напрямку держкордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном — промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

А білоруському місті Мозир скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до росії російською службою експрес-доставки СДЕК.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ показав одного з російських окупантів, який не довіз награбоване — золоті прикраси, валюту на наручний годинник. Однак додому вже не повернеться.