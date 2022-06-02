Окупанти обікрали ЧАЕС, поцупили й незамінне програмне забезпечення, фото - WP

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Ракурс

З ядерних лабораторій Чорнобильської АЕС російські окупаційні війська вкрали 698 компʼютерів, 344 автомобілі, 1,5 тис. дозиметрів радіації, незамінне програмне забезпечення і майже всі засоби пожежогасіння.

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Про це повідомляє 2 червня The Washington Post.

Загальні збитки перевищують 135 млн дол. Найбільше шкода софту, адже це програмне забезпечення було виготовлене на замовлення для станції, воно є незамінним.

Список вкраденого і зіпсованого в чорнобильських лабораторіях і навколо них, досі складається.

Під час перебування загарбників на Чорнобильській АЕС дев’ятьох співробітників станції було вбито, а п’ятьох викрадено.

Хоча ЧАЕС більше не виробляє електроенергію, але до вторгнення російських нацистів за її діяльністю все ще спостерігали 6 тис. людей. Йдеться і про переробку відпрацьованого ядерного палива з інших заводів в Україні та Європі.

Щодо програмного забезпечення, яке було виготовлене на замовлення для станції, — воно є незамінним. За словами Миколи Беспалого, директора Центральної аналітичної лабораторії, деякі з найважливіших робіт його лабораторії — моніторинг рівня радіації в зоні відчуження на наявність ознак сплесків — майже неможливі без цього.

Раніше повідомлялося, що російські військові знищили архів Чорнобильської АЕС. Коли окупанти виходили з ЧАЕС, то забрали з собою полонених нацгвардійців, яких захопили у перші дні війни. Вони забирали зі станції все, що бачили: компʼютери, чайники і кавоварки. З готелю у Чорнобилі окупанти поцупили сервізи, виделки, ложки, тарілки.