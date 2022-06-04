ЗСУ знищили в Ізюмі майже всю 35-ту загальновійськову армію рф - ISW

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Майже вся 35-та загальновійськова армія росії була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів. Воєнні злочинці рф провели кілька невдалих штурмів. Про це повідомляють аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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Ключові висновки ISW:

армія рф здійснила невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюму і на захід від Лиману, і навряд чи зможе зробити значне просування в напрямку Слов’янська;

окупанти не намагалися штурмувати Авдіївку;

російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції;

загарбники домоглися незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але Збройні сили України продовжують локалізовані контратаки в місті та на його околицях;

окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні і Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися з громадським опором і партизанським спротивом українців.

ISW вказує, що російські командири не забезпечили необхідним обладнанням підрозділи, які воюють у лісистій місцевості, і не відремонтували важку артилерію вчасно. Війська рф також не мали ефективного зв’язку з командними центрами і покладалися на месенджери через брак зашифрованих телефонів. Відсутність зв’язку між російськими підрозділами та командиром дозволила ЗСУ завдати ударів з безпілотників по передових позиціях рф. Військовослужбовці російської приватної військової компанії «Вагнера» також відмовилися брати участь у боях, що призвело до відсутності просування на Ізюмській осі.