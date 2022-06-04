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В іноземному легіоні добровольців загинуло четверо бійців, вчора підрозділ зайшов у Сєвєродонецьк
В іноземному легіоні добровольців загинуло четверо бійців, підрозділ зайшов у Сєвєродонецьк (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171360-v-inozemnomu-legioni-dobrovolciv-zagynulo-chetvero-biyciv-pidrozdil-zayshov-u-sievierodoneck-foto.htmlРакурс
Інтернаціональний легіон добровольців, які воюють за Україну, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців. 3 червня частина легіону зайшла у Сєвєродонецьк.
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Сьогодні на сторінці легіону у Фейсбук назвали імена чотирьох загиблих. Вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.
Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас, — написали на сторінці Легіону.
Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.
У місті точаться вуличні бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Їхнім завданням було зачистити вулиці.