Через війну в Україні експерти ВООЗ очікують у світі спалахи важких хвороб

https://racurs.ua/ua/n171416-cherez-viynu-v-ukrayini-eksperty-vooz-ochikuut-spalahy-vajkyh-hvorob-po-vsomu-svitu.html

Ракурс

Через війну в Україні експерти очікують зростання рівня захворюваності на ВІЛ та туберкульоз.

.

Такий прогноз виданням німецької медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland дав директор Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Пітер Сендс.

Поки рано точно оцінювати довгострокові наслідки війни, але ми очікуємо, що конфлікт матиме значний вплив на рівень захворюваності на туберкульоз та ВІЛ в Україні та в усьому регіоні. Великі переміщення біженців, розміщення в тісних приміщеннях і перебої з наданням медичної допомоги сприяють поширенню інфекційних захворювань, — сказав Сендс.

Він нагадав, що в Україні від 24 лютого пошкоджено або зруйновано понад 150 медичних закладів.

Для хворих на туберкульоз та людей, які живуть із ВІЛ, ця ситуація особливо небезпечна для життя, оскільки вони мають приймати медикаменти регулярно, — зазначив він.

Раніше ВООЗ повідомляла про смерть понад 3 тис. українців, які через бойові дії не змогли отримати медичної допомоги і померли внаслідок своїх хронічних захворювань.

Україна у 2020 році була у топ-30 країн світу з високим рівнем захворюваності на мультирезистентний туберкульоз, від якого не допомогають ліки. Крім того, в Україні мешкає 260 тис. ВІЛ-інфікованих.