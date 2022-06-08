Хакери зламали російську радіостанцію й увімкнули гімн України. Фото:

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Ракурс

Хакери зламали російську радіостанцію й увімкнули в її ефірі українські композиції.

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Невідомі кіберфахівці отримали доступ до радіостанції «Коммерсантъ FM». Російські радіослухачі у прямому ефірі могли почути гімн України, «Червону калину» у виконанні лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка. Про це повідомило керівництво самої станції.

Також росіяни змогли почути антивоєнну пісня лідера групи «Ногу свело» Макса Покровського, якого на території російської федерації почали переслідувати за антивоєнну позицію.

Як відомо, битви між росією та Україною тривають не лише на фронті й у інформаційному просторі, але в кіберпросторі. Країні-агресору навіть оголосило війну найбільш відоме угруповання Anonymous. З початку російського вторгнення хакери ламали сайти російського міністерства оборони, роскомнагляду, кремля та інших російських органів влади. Дані окупантів зливали в мережу.

Також були успішними кібератаки на російське телебачення — замість пропагандистських каналів показували воєнні злочини рф в Україні.

Нагадаємо, українська пісня «Ой, у лузі червона калина» зазвучала у самісінькому центрі москви — на красній площі. Композицію, яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, виконав невідомий вуличний музикант.

Джерело: «Коммерсантъ FM»