Десантники-зенітники розповіли, як нищать ворогів. Фото: ОПУ

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Зенітники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з початку війни доводять свій професіоналізм, знищуючи російські повітряні цілі.

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Досвідчені десантники розрахунку зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» підрозділу протиповітряної оборони 95-ї бригади розповіли про знищення повітряної техніки росіян. Саме ці бійці збили новітній російський винищувач Су-35. Про це 8 червня повідомило Командування ДШВ у Facebook.

Ми й самі не літаємо, й іншим не даємо. Швидко відпрацювали — швидко відкотилися у безпечне місце. Для того, щоб із нами пліч-о-пліч нищити ворогів необхідно мати холодний розум та мотивацію захищати від ворогів свої рідну землю, — зазначив один із зенітників.

Бійці також розповіли, якими якостями та навичками має володіти молодий зенітник ДШВ. Потенційним героям необхідно мати навички водіння, оскільки механік-водій не лише повинен доставити техніку й потрібну точку, але й замаскувати її від окупантів. А оператор повинен не тільки швидко виявити, але й миттєво зреагувати на повітряну ціль.

Нагадаємо, у небі над Харківською областю військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади підбили російський вертоліт Ка-52. Ворожу «пташку» ліквідували з переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун».