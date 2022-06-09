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Ракурс
Швейцарія відмовила Польщі в передачі німецьких танків Leopard

Швейцарія відмовила Польщі в передачі німецьких танків Leopard

9 чер 2022, 20:00
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Швейцарія відмовила Польщі в передачі німецьких танків Leopard 2A4, що перебувають у неї.



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Про це йдеться у повідомленні Федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії.

Нещодавно Польща запросила танки типу Leopard 2A4, що вийшли з ужитку у швейцарській армії.

Польща обґрунтовує це прохання тим, що вона поставила в Україну у значних кількостях зброю, зокрема важку. Тому збройні сили Польщі зараз потребують поповнення власних запасів у бронетехніці.

Танки Leopard 2A4

У Швейцарії повідомили, що передача танків до Польщі не може бути здійснена найближчим часом.

Швейцарська влада відхилила запит. Це було виправдано тим фактом, що танки необхідно було офіційно відкликати, а для передачі також знадобилося б схвалення парламенту.

У Швейцарії повідомили, що передача танків в Польщу не може бути здійснена у швидкі терміни. У тому ж повідомленні також йдеться, що компанія Rheinmetall може вільно вирішувати, що робити з 42 ОБТ «Leopard 2A4», закупленими у Швейцарії в період з 2010 по 2011 рік.

Нині Швейцарія має щонайменше 96 танків Leopard 2A4 (Pz 87). Польща передала Україні понад 240 танків та понад 100 бронетранспортерів.

У квітні поляки передали ЗСУ танки Т-72.

Джерело: Ракурс


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