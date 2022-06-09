Роль шаманів і “гіпнологів” у житті Медведчука показали журналісти

https://racurs.ua/ua/n171533-rol-shamaniv-i-gipnologiv-u-jytti-medvedchuka-pokazaly-jurnalisty-video.html

Ракурс

Журналісти отримали доступ до комп’ютера охоронця медведчука Віктора Чорного. Найцікавіше, що там знайшли — відео з так званими сліперами й гіпнологами.

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У сюжеті Bihus.Info показали, як Чорний через гіпнотизерів переконував медведчука, що добре його охоронятиме і тому має стати нардепом. У 2019 році Медведчук «протягнув» охоронця у парламент за партійним списком.

Чорний «говорив з путіним» через шаманів, лякав медведчука «американськими гіпнотизерами» й нібито «посилював» його ауру задля перемоги на парламентських виборах.

Журналісти показали роль шаманів, «сліперів» та «гіпнологів» у житті Медведчука та його оточення. Вони також розповіли, що ОПЗЖ хотіла наростити собі рейтинги та втертися в довіру путіна завдяки шарлатанам з росії.

У даних комп’ютера соратника Медведчука Віктора Чорного ЗМІ знайшли матеріали про магічне божевілля, сумнівним чином придбану нерухомість й особисті дані журналістів, зокрема, Bihus.Info.

У цих матеріалах є також свідчення про подібні «культи» кремлівських і «фсбшних» злочинців росії.