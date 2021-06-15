У дисертації ще одного друга Медведчука знайшли підробки. Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n156127-naukyvciv-pobilshalo-u-dysertaciyi-sche-odnogo-druga-medvedchuka-znayshly-pidrobky.html

Ракурс

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега Ілля Кива.

Наукову роботу Чорний захистив у березні 2021 року в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП). Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Науковий керівник Іллі Киви Володимир Гурковський був заступником голови Спеціалізованої вченої ради, перед якою Чорний захищався.

У своїй дисертації на тему «Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України)» Віктор Чорний подав довідку про практичне впровадження від ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Таку ж довідку із підробленим підписом до своєї кандидатської дисертації подавав і нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. У Киви цю довідку потім «заднім числом» замінили, а в дисертації Віктора Чорного вона залишилася.

Ще одна спільна риса в дисертаціях Іллі Киви та Віктора Чорного — це посилання на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.

Чорний вказує себе учасником цієї конференції й посилається на те, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149−151. Однак офіційний друкований збірник містить лише 144 сторінки, і в ньому немає матеріалів Віктора Чорного.

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в питанні дисертації народного депутата Іллі Киви «жодного заперечення до Міносвіти не надійшло». Натомість журналіст Данило Мокрик спростовує цю інформацію.

Він повідомив, що журналісти Bihus. info скерували до Міністерства освіти України заяву, де вказали всі порушення в дисертації.