В диссертации друга Медведчука нашли подделки. Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/n156127-naukivciv-stalo-bolshe-v-dissertacii-druga-medvedchuka-nashli-poddelki.html

Ракурс

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега Илья Кива.

Научную работу Черный защитил в марте 2021 года в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Научный руководитель Ильи Кивы Владимир Гурковский был заместителем председателя диссертационного совета, перед которым защищался Черный.

В своей диссертации на тему «Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)» Виктор Черный подал справку о практическом внедрении от ОО «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению» с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Такую же справку с поддельной подписью к своей кандидатской диссертации подавал и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. В Кивы эту справку потом поменяли «задним числом», а в диссертации Виктора Черного она осталась.

Еще одна общая черта в диссертациях Ильи Кивы и Виктора Черного — это ссылка на сфальсифицирован сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы опубликован в официальном сборнике на страницах 149−151. Однако официальный печатный сборник содержит только 144 страницы, и в нем нет материалов Виктора Черного.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в вопросе диссертации народного депутата Ильи Кивы «возражений к Минобразования не поступило». В то же время журналист Даниил Мокрик опровергает эту информацию.

Он сообщил, что журналисты Bihus.info направили в Минобразования заявление, где указали все нарушения в диссертации.